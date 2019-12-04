Боевики нанесли в сирии 40 ударов за сутки

40 обстрелов в трёх сирийских провинциях произвели боевики за сутки. В Алеппо при этом погибли 10 человек, 8 из них - дети.

Также в городе Телль-Рифаат13 человек, включая семерых детей, получили при миномётном обстреле серьёзные ранения. А в Вадихи от взрыва погиб малолетний ребёнок, его мать и братья были ранены.

Как рассказал генерал-майор Юрий Боренков в ходе брифинга, в течение среды зафиксированы атаки в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.