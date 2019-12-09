Минобороны РФ заключило более 150 контрактов на модернизацию авиации

Российское Минобороны заключило свыше 150 контрактов с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), рассказал в понедельник глава ведомства Сергей Шойгу.

Эти контракты касаются обновления российских воздушных сил, а также ремонта и сервисного обслуживания действующей техники.

"При этом по 20 из них до сих пор имеется дебиторская задолженность", — отметил министр.

В основном это относится к соглашениям по сервисному обслуживанию.

Шойгу отметил, что за прошлый год объём этого долга удалось сократить вдвое, но пока погашение задолженности всё равно идёт с отставанием от графика. Глава Министерства обороны предложил коллегам обсудить меры к дальнейшему решению этой проблемы и завершению "зависших" контрактов.

Ранее Шойгу отметил, что модернизация российской военной авиации усилила воздушно звено ядерных сил страны.