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Источник Правда.Ру

Минобороны РФ заключило более 150 контрактов на модернизацию авиации

Силовые структуры » Министерство обороны

Российское Минобороны заключило свыше 150 контрактов с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), рассказал в понедельник глава ведомства Сергей Шойгу.

Эти контракты касаются обновления российских воздушных сил, а также ремонта и сервисного обслуживания действующей техники.

"При этом по 20 из них до сих пор имеется дебиторская задолженность", — отметил министр.

В основном это относится к соглашениям по сервисному обслуживанию.

Шойгу отметил, что за прошлый год объём этого долга удалось сократить вдвое, но пока погашение задолженности всё равно идёт с отставанием от графика. Глава Министерства обороны предложил коллегам обсудить меры к дальнейшему решению этой проблемы и завершению "зависших" контрактов.

Ранее Шойгу отметил, что модернизация российской военной авиации усилила воздушно звено ядерных сил страны.

Темы контракты сергей шойгу минобороны рф задолженности модернизация авиации объединенная авиастроительная корпорация
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