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Источник Правда.Ру

Шойгу заявил об усилении воздушного компонента ядерной триады РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Обновление авиапарка ВВС России сделало воздушную составляющую ядерной триады страны значительно мощнее, считает российский министр обороны Сергей Шойгу.

Он отметил, в частности, что в уходящем году были значительно модернизированы бомбардировщики Ту-95МС.

В 2020 году российская армия будет на 70% обеспечена максимально современным вооружением, пообещал Шойгу. Глава Минобороны отметил, что этот уровень будет поддерживаться и впредь. Особое внимание современному технологическому обеспечению должно уделяться в ядерной и воздушно-космической сфере.

Будущее морского флота

Сергей Шойгу напомнил, что на прошлой неделе президент Путин рассмотрел перспективы развития российского ВМФ, включая и вопросы модернизации его состава. "Правда.Ру" писала, в частности, о планах почти целиком обновить парк ледоколов в ближайшие 10 лет.

Министр обороны напомнил и о более раннем выступлении Владимира Путина, в котором он обозначил план совершенствования организации и управления войсками в ближайшие 10 лет.

"Необходимо и дальше улучшать систему управления", — подчеркнул Шойгу.

При развитии войск, отметил он, важно рационально расходовать бюджетные средства.

Темы сергей шойгу минобороны рф ядерное оружие
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