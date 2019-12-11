Россия на втором месте по числу действующих военных самолётов

Россия занимает второе место в мире по количеству находящейся в строю военной авиации. Её авиапарк составляет 8% от мирового.

На текущий момент у российских ВВС имеется 4163 единицы лётной техники различного назначения. По этому показателю её обгоняют лишь Соединённые Штаты (13266 самолётов и вертолётов составляют четверть от их общего числа в мире).

Замыкает тройку лидеров Китай, чей авиапарк достиг 6% от мирового.

Этот рейтинг — часть World Air Forces 2020, исследования авиационного рынка, которое ежегодно проводит издание Flight International.

Ранее российские компании заняли десять из ста мест в списке крупнейших производителей вооружения в мире.