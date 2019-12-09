Десять российских компаний оказались в мировом оружейном топе

В обнародованном недавно списке ста самых крупных оружейных компаний мира десять позиций заняли российские предприятия.

Речь идёт о рейтинге, составленном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI). 9-ю строчку в нём занял "Алмаз-Антей" (концерн, в частности, известный зенитно-ракетными комплексами "Бук"), 15-ю — "Объединенная авиастроительная корпорация" (сегодня российский министр обороны рассказал о 150 контрактах, заключённых с этой компанией), а 18-ю — "Объединенная судостроительная корпорация", которая расширяет в настоящий момент производство под заказы российской "оборонки". 26-е место занимает компания "Тактическое ракетное вооружение", разработавшая уникальную ракету наземного базирования Х-101, 33-е — "Объединенная двигателестроительная корпорация", а 40-е — холдинг "Высокоточные комплексы". Компания "Росэлектроника", создавшая станцию визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", на 45-м месте, на 52-м — "Вертолеты России", а на 53-м — КРЭТ. Наконец, 64-ю позицию в списке занял "Уралвагонзавод", создатель "Арматы".

Институт SIPRI был основан в 1966 году для наблюдения за мировыми конфликтами, новинками вооружений и военных технологий и их распространением, а также для решения проблемы разоружения.

Отметим, что, несмотря на санкции, российское вооружение пользуется в мире устойчиво высоким спросом и получает лестные оценки военных специалистов. Более того, винтовки ORSIS, как заявил недавно глава компании "Промтехнологии" Владимир Злобин, за рубежом не только закупают, но и неоднократно пытались нелегально копировать.