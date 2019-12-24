Офицер Челябинского высшего военного училища штурманов обвиняется в избиении солдата срочной службы. 27 декабря дело начнет разбирать гарнизонный военный суд.
Информация об этом размещена в базе судебных дел.
По данным следствия, Дмитрий Рассадин проходил срочную службу в роте материального обеспечения ЧВВАКУШ.
Как рассказали родственники солдата журналистам региональных СМИ, "командир Сергей Евченко 28 сентября ударил его головой о стену". Этот инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Это видео легло в основу обвинения капитана в превышении должностных полномочий с применением насилия. Потом к нему добавились другие видеосвидетельства того, как офицер "воспитывает" других срочников.
Сейчас, на время следствия, Дмитрия Рассадина перевели в другую часть. Но и там, по словам близких, "на него продолжают давить, в том числе и через семью".
"Расследование уже завершено, материалы переданы в суд",
— сообщил Денис Смирнов, адвокат потерпевшего.
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