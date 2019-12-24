В Челябинском военном училище офицер избил солдата-срочника

Офицер Челябинского высшего военного училища штурманов обвиняется в избиении солдата срочной службы. 27 декабря дело начнет разбирать гарнизонный военный суд.

Информация об этом размещена в базе судебных дел.

По данным следствия, Дмитрий Рассадин проходил срочную службу в роте материального обеспечения ЧВВАКУШ.

Как рассказали родственники солдата журналистам региональных СМИ, "командир Сергей Евченко 28 сентября ударил его головой о стену". Этот инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Это видео легло в основу обвинения капитана в превышении должностных полномочий с применением насилия. Потом к нему добавились другие видеосвидетельства того, как офицер "воспитывает" других срочников.

Сейчас, на время следствия, Дмитрия Рассадина перевели в другую часть. Но и там, по словам близких, "на него продолжают давить, в том числе и через семью".

"Расследование уже завершено, материалы переданы в суд",

— сообщил Денис Смирнов, адвокат потерпевшего.