Американский солдат был убит в Афганистане в понедельник

Американский солдат был убит в ходе боевых действий в понедельник, 22 декабря, в Афганистане, говорится в заявлении американских военных. Подробностей пока нет.

В заявлении не было названо имя военнослужащего или сказано, в какой части страны он был убит. Детали о смерти солдат Минобороны США не раскрывает, пока не будут уведомлены их близкие.

Предшествующие потери

В минувшем месяце два американских военнослужащих погибли при крушении вертолёта в провинции Логар. Ответственность за эту катастрофу взяли на себя талибы, заявившие, что сбили вертолет, в результате чего погибло много людей. Официальные лица США опровергли эти сообщения.

С учётом новой жертвы число американских смертей в Афганистане в этом году возросло до 20. Кроме того, в 2019 году было убито три человека, не участвовавших в боевых действиях. За почти 18-летнюю войну погибло более 2400 американцев.