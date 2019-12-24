Пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила о поступлении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двух высокопоставленных сотрудников ФТС. Речь идет о начальнике управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы, генерал-лейтенанте Александре Кизлыке и его заместителе Алексее Серебро.
Судья заключил Кизлыка и Серебро под стражу до 22 февраля.
Ранее в СМИ появлялась информация об обысках в одном из управлений центрального аппарата Федеральной таможенной службы.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.