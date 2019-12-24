В Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников ФТС

Пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила о поступлении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двух высокопоставленных сотрудников ФТС. Речь идет о начальнике управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы, генерал-лейтенанте Александре Кизлыке и его заместителе Алексее Серебро.

Судья заключил Кизлыка и Серебро под стражу до 22 февраля.

Ранее в СМИ появлялась информация об обысках в одном из управлений центрального аппарата Федеральной таможенной службы.