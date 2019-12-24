Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация вокруг гиперзвукового оружия. Он пояснил, что на данный момент ни одна страна мира не имеет гиперзвукового оружия, кроме Российской Федерации.
"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", - пояснил российский лидер.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.