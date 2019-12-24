Путин: только у России есть гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация вокруг гиперзвукового оружия. Он пояснил, что на данный момент ни одна страна мира не имеет гиперзвукового оружия, кроме Российской Федерации.