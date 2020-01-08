Американские военные покинули две военные базы США и движутся к границе с Ираком. Об этом сообщило агентство SANA. По данным агентства, почти 40 американских грузовиков выдвинулись из военной базы Хораб-Джейр в провинции Хасеке.
Еще около 50 грузовиков выехали из военной базы в городе Шаддади. Военная техника движется к сирийско-иракской границе.
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?