СМИ: военные США покинули две базы в Сирии и направляются в Ирак

Американские военные покинули две военные базы США и движутся к границе с Ираком. Об этом сообщило агентство SANA. По данным агентства, почти 40 американских грузовиков выдвинулись из военной базы Хораб-Джейр в провинции Хасеке.

Еще около 50 грузовиков выехали из военной базы в городе Шаддади. Военная техника движется к сирийско-иракской границе.