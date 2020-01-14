Клименко: Россия будет страшно "кошмарить" Украину на море

"Майданный эксперт" Андрей Клименко считает, что усиление мер безопасности в Азовском море и остановка судоходства в Керченском проливе являются лишь тренировкой перед полной блокадой украинских морских портов со стороны России.

В будущем РФ будет "кошмарить" Украину любыми способами. По мнению Клименко, Россия может использовать другие причины, чтобы не допустить корабли в порты Украины в Азовском и Черном морях, так как именно здесь сосредоточены основные экспортно-импортные пути Киева.

Также Клименко утверждает, что могут возникнуть ситуации, когда российские силовики начнут задерживать и осматривать каждое судно Украины.

Украина же не сможет противодействовать РФ, поэтому ей стоит просить помощи у НАТО. Клименко заявляет, что украинские суда нуждаются в военном сопровождении.

Данная теория наводит на мысль, что на Украине под предлогом мнимой "российской угрозы" могут появиться силы НАТО.