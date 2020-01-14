"Майданный эксперт" Андрей Клименко считает, что усиление мер безопасности в Азовском море и остановка судоходства в Керченском проливе являются лишь тренировкой перед полной блокадой украинских морских портов со стороны России.
В будущем РФ будет "кошмарить" Украину любыми способами. По мнению Клименко, Россия может использовать другие причины, чтобы не допустить корабли в порты Украины в Азовском и Черном морях, так как именно здесь сосредоточены основные экспортно-импортные пути Киева.
Также Клименко утверждает, что могут возникнуть ситуации, когда российские силовики начнут задерживать и осматривать каждое судно Украины.
Украина же не сможет противодействовать РФ, поэтому ей стоит просить помощи у НАТО. Клименко заявляет, что украинские суда нуждаются в военном сопровождении.
Данная теория наводит на мысль, что на Украине под предлогом мнимой "российской угрозы" могут появиться силы НАТО.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.