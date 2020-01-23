Российские фрегаты сравнили с кораблями США и назвали самыми мощными

Издание Military Watch заинтересовалось планами России создать новый класс тяжелых фрегатов 22350 М. По сравнению с головным кораблем этой серии "Адмиралом Горшковым" проекта 22350 новое детище российских конструкторов будет иметь более 100 ячеек для ракет. Это, отмечает автор статьи, даст модернизированному "Горшкову" большую огневую мощь. Она превзойдет возможности эскадренных миноносцев США класса Arleigh Burke, оснащенных 90-96 ячейками.

В статье подчеркивается, что мощь новых российских кораблей по умолчанию будет превосходить возможности американских систем благодаря противокорабельным крылатым ракетам РФ.

Для сравнения:

Американские ракеты Harpoon для эсминцев и крейсеров движутся со скоростью ниже 0,8 Маха и имеют радиус действия чуть более 350 километров.

Российские ракеты "Оникс" и "Калибр", установленные на корабли класса 22350, увеличивают их мощность вдвое, делая фрегаты более маневренными и скоростными, чем крейсеры класса Ticonderoga.

Самыми мощными в мире можно назвать новые фрегаты также из-за наличия у России "Циркона".

"Преимущество российских надводных кораблей стало подавляющим с тех пор, как РФ начала использовать гиперзвуковую крылатую ракету Zicron с декабря 2019 года. Ракета способна поражать цели на дальности свыше 1000 км, чрезвычайно маневренна и имеет скорость около 9 Махов, что делает ее практически неуловимой", — напоминают авторы материала.

Усовершенствования и новое оружие позволят российским фрегатам бросать вызов гораздо более тяжелым военным кораблям противника, констатировало издание Military Watch.

Ранее "Правда.Ру" рассказала об испытаниях новейшей ракеты "Циркон".