Идут испытания сверхзвуковой российской ракеты "Циркон"

В настоящее время российские специалисты испытывают сверхзвуковую ракету "Циркон", призванную поражать морские цели.

Об этом сообщил прессе в ходе авиасалона МАКС-2019 генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Именно о "Цирконе" говорил в послании российскому парламенту Владимир Путин. Президент упомянул, что она может одолевать расстояния свыше тысячи километров и способна летать со скоростью до 9 Махов.

Обносов уверен, что интенсивные испытания закончатся в нужные сроки, конкретных же дат им названо не было. По его словам, говорить о возможности поражения "Цирконом" наземных целей преждевременно, так как не завершены испытания текущего варианта.

Ранее "Правда.Ру" писала, что уже под конец этого года с новейшего ракетного фрегата "Адмирал Горшков" "Циркон" намерены запустить.