Вертолет Ка-52 получил уникальную широкополосную систему связи "Бриз"

Российский многофункциональный вертолет Ка-52 стал единственной в мире машиной, на вооружении которой установлено уникальное оборудование, повысившее его боевую мощь. Речь идет о системе широкополосной радиолинии связи "Бриз", позволяющей в реальном времени точно фиксировать данные и передавать изображения и видео с высоким разрешением в наземный командный пункт или на другой вертолет.

Разработали оборудование специалисты Радиотехнического института имени академика Минца (АО РТИ) в 2011 году, за несколько лет оно нисколько не устарело, напротив, сделало "Аллигатора" единственным в своем роде вертолетом.

"Ка-52 является на сегодняшний день единственным вертолетом в мире, который оснащен системой передачи данных на больших скоростях. Также данный комплекс связи устанавливается на вертолеты в экспортном исполнении", — рассказал ТАСС генеральный директор АО РТИ Павел Лаптаев.

Система широкополосной связи позволяет:

передавать текущее или записанное видеоизображение;

отправлять видео из кабины Ка-52;

делиться параметрической информацией.

В комплекс бортового оборудования включены радары, видеокамеры. Вся аппаратура имеет общую мощность 150 Ватт и весит менее десяти килограммов.

Ранее "Правда.Ру" сравнила российского "Аллигатора" с американским "Апачем".