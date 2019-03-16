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Автор Александр Толмачев

Лучшие боевые вертолеты в мире - "Апач" против "Аллигатора"

Силовые структуры » Министерство обороны

Есть серьезное различие между транспортными и боевыми вертолетами в вооруженных силах разных стран. Одни перевозят на себе огромное количество вооружения, в то время как следующие — огромное количество припасов. АН-64, так же известный как американский вертолет "Апач" (на английском "Apache) и представитель России Ка-52 "Аллигатор" имеют репутацию лучших ударных вертолетов на всем земном шаре. Третье место занимает так же российский "Ночной охотник".

Лучшие боевые вертолеты в мире - "Апач" против "Аллигатора". 400782.jpeg

Американский "Апач" впервые взлетел в воздух в далеких семидесятых. С тех пор утекло много воды, и вертолет претерпел множество модификаций. Самая современная комплектация — AH-64E. Российский "Аллигатор" увидел свет в конце двадцатого столетия — в 97-ом году. Он стал преемником "Черной акулы". Попробуем же сравнить два летательных аппарата!

Так, по характеристикам высочайшая скорость, которую может развить "Аллигатор" — составляет приблизительно триста пятьдесят километров в час. Максимальная высота подъема исчисляется более чем в 5 тысяч метров. Американский коллега развивается до трехсот, однако максимальная высота его полета — больше шести тысяч метров. Дальность полета "Апача" составляет пятьсот километров, а "Аллигатора" — тысяча.

Ка-52 оснащен двумя винтами, где находятся три лопасти, двигающиеся в разные направления. Благодаря этому русский вертолет ловкий. По этой же причине он обладает высокой маневренностью. По данным отечественных СМИ, он, оставаясь на месте, может совершить разворот на девяносто градусов.

Американская вертушка оснащена одним винтом, на котором находятся четыре лопасти. Ну и конечно же хвостовой винт.

"Аллигатор" вооружен противотанковыми ракетами "Атака" и "Вихрь". Плюс у него на вооружении находятся современные ракеты класса "воздух-земля" — Х-25МЛ и 80-миллимитровые ракеты С-8. Исходя из различных модификаций вертолета и комплектации соответственно меняются. На борту вертолета также установлена 30-миллимитровая пушка.

Что же касается "Апача", то он может похвастаться орудиями против танков "Хеллфаер", и 70-миллимитрвыми ракетами. Это не все: у него есть пушка на 30-миллиметров и более чем тысяча боеприпасов к ней.

У вертолета США есть еще одна особенность в виде беспилотников. С их помощью команда вертолета может собирать важные разведывательные данные, контролируя маршрут полетов. Нет сомнения — представители Соединенных Штатов и в дальнейшем будут работать над этой технологией.

Исходя из вышеуказанных данных, можно сделать вывод, что с минимальным отрывом победу одерживает "Апач". Российский вертолет имеет огромную огневую мощь и маневренность, обладая системой катапультирования. Однако козырь в рукаве "Апача" в виде беспилотника дает ему небольшой отрыв.

Фото: Pravda. Ru

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Темы вертолеты вооружение оружие России
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