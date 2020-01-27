Житель Курса не хотел платить алименты и сменил пол

Житель Курска систематически не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Когда задолженность перед семьей достигла 800 тысяч рублей, мужчину объявили в розыск. По месту прописки он не проживал и на повестки судебных приставов не реагировал.

Приставы узнали предполагаемый адрес, где скрывается должник. Когда они прибыли в город Дзержинск Московской области, дверь в квартиру им открыла женщина, очень похожая на должника. Она попыталась оправдаться, что приходится ему близким родственником. Оказалось, что должник успел сменить пол, имя и паспорт, однако от уплаты алиментов его это не спасет.