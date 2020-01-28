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Источник Правда.Ру

В 2019 году в России выявили на 10% больше взяток

Силовые структуры » ФСБ

В 2019 году количество выявленных фактов взяточничества в России увеличилось на 10%. Такую статистику представила Генеральная прокуратура.

"В целом по стране возросло на 14% (с 3,5 тыс. в 2018 году до 3,9 тыс. в 2019 году) число деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ "Получение взятки", - говорится на сайте генпрокуратуры.

Среди всех выявленных коррупционных преступлений факты взяточничества составили около 45%.

коррупция взяточничество уголовный кодекс генеральная прокуратура россии
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