В 2019 году количество выявленных фактов взяточничества в России увеличилось на 10%. Такую статистику представила Генеральная прокуратура.

"В целом по стране возросло на 14% (с 3,5 тыс. в 2018 году до 3,9 тыс. в 2019 году) число деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ "Получение взятки", - говорится на сайте генпрокуратуры.