Пентагон подтвердил выделение 6 миллиардов долларов для ВСУ

Шеф аппарата Пентагона Ллойд Остин подтвердил намерения приобрести для Украины новые вооружения на шесть миллиардов долларов.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain