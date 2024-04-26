Пентагон подтвердил выделение 6 миллиардов долларов для ВСУ

Шеф аппарата Пентагона Ллойд Остин подтвердил намерения приобрести для Украины новые вооружения на шесть миллиардов долларов.
После встречи стран-доноров военной помощи киевскому режиму он заявил, что рад сообщить о выделении дополнительных 6 миллиардов долларов в рамах программы поддержки безопасности Украины (USAI), которые дадут США возможность закупить новые средства для Украины у американских производителей.
Этот контракт стал самым крупным американским пакетом помощи для Украины, добавил Остин. По его словам, в него входят боеприпасы для зенитных ракетных систем, средства противодействия беспилотникам, значительные объемы артиллерийских боеприпасов и ракет класса "воздух-земля". Согласно прогнозам, выполнение контракта займет несколько лет.
Россия утверждает, что поставки вооружения Украине затрудняют урегулирование конфликта, прямо вовлекают страны НАТО в противостояние и считает это "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров высказывался о том, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной мишенью для России. По его мнению, США и НАТО прямо участвуют в конфликте, в том числе через поставки оружия и подготовку военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле заявляли, что наращивание вооружения Украины со стороны Запада не способствует переговорному процессу и окажет негативное воздействие.
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