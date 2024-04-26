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Пентагон подтвердил выделение 6 миллиардов долларов для ВСУ

Ллойд Остин подтвердил, что США намерены закупить вооружение для ВСУ на 6 миллиардов

1:37
Силовые структуры » Военные новости

Шеф аппарата Пентагона Ллойд Остин подтвердил намерения приобрести для Украины новые вооружения на шесть миллиардов долларов.

Ллойд Остин подтвердил, что США намерены закупить вооружение для ВСУ на 6 миллиардов
Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain

После встречи стран-доноров военной помощи киевскому режиму он заявил, что рад сообщить о выделении дополнительных 6 миллиардов долларов в рамах программы поддержки безопасности Украины (USAI), которые дадут США возможность закупить новые средства для Украины у американских производителей.

Этот контракт стал самым крупным американским пакетом помощи для Украины, добавил Остин. По его словам, в него входят боеприпасы для зенитных ракетных систем, средства противодействия беспилотникам, значительные объемы артиллерийских боеприпасов и ракет класса "воздух-земля". Согласно прогнозам, выполнение контракта займет несколько лет.

Россия утверждает, что поставки вооружения Украине затрудняют урегулирование конфликта, прямо вовлекают страны НАТО в противостояние и считает это "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров высказывался о том, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной мишенью для России. По его мнению, США и НАТО прямо участвуют в конфликте, в том числе через поставки оружия и подготовку военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле заявляли, что наращивание вооружения Украины со стороны Запада не способствует переговорному процессу и окажет негативное воздействие.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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