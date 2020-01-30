США начали размещать на подлодках ядерные боеголовки

Соединенные Штаты приступили к оснащению своих субмарин новым типом ракет с ядерными боезарядами малой мощности. Об этом говорится в статье директора информационных проектов по ядерной тематике Федерации американских ученых (ФАУ) Ганса Кристенсена.

"В настоящее время ВМС США развернули новый тип модернизированных боеголовок малой мощности W76-2 на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident", — отметил автор публикации.

По его сведениям, которые, по его словам, он получил от информированных источников в госструктурах США, подводная лодка Tennessee класса "Огайо" в конце 2019 года приступила к патрулированию с "одной или двумя" боеголовками нового типа. По словам Кристенсена, в Тихом океане находится и вторая субмарина, также оснащенная ядерными боеголовками.

Пентагон "пошел в отказ"

В Министерстве обороны Соединенных Штатов никак не прокомментировали эту информацию.

"Политика США заключается в том, чтобы не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия, где бы то ни было. В связи с этим мы не можем подтвердить или опровергнуть в настоящее время данное сообщение", — сказали в пресс-службе Пентагона в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

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