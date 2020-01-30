Минтруд РФ обновил список профессий, которые могут выбрать призывники, чтобы не служить в армии.
Об особенностях альтернативной гражданской службы "Правде.Ру" рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
— Есть ли какие-то ограничения на количеству призывников на гражданскую службу?
— Ограничений никаких нет.
За полгода до призыва нужно заявить о желании проходить альтернативную гражданскую службу. Со стороны военного комиссариата подается соответствующая заявка в Минтруд.
Минтруд уже смотрит специальности на территории либо этого субъекта, либо где-то в другом месте. Исходя из количества мест, в рамках призыва идет распределение.
— Сколько длится гражданская служба?
— 18 месяцев. Служба в вооруженных силах длится 12 месяцев.
- Кем работают призывники в период прохождения гражданской службы?
— В Красноярском крае, например, призывники работают:
— А если вдруг призывники все поголовно начнут выбирать альтернативную службу?
— Проводится проверка в соответствии с теми критериями, которые дают право на прохождение альтернативной гражданской службы. Сейчас мы мотивируем на службу в вооруженных силах.
Стоит отметить, что по итогам прохождения службы выдается характеристика, дается право на внеконкурсное поступление в высшее учебное заведение. Кроме того, сейчас уже даже рядовым солдатам повысили должностные оклады.
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