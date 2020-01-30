Гражданская служба: эксперт рассказал про основные особенности

Минтруд РФ обновил список профессий, которые могут выбрать призывники, чтобы не служить в армии.

Об особенностях альтернативной гражданской службы "Правде.Ру" рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

— Есть ли какие-то ограничения на количеству призывников на гражданскую службу?

— Ограничений никаких нет.

Как проходит процедура?

За полгода до призыва нужно заявить о желании проходить альтернативную гражданскую службу. Со стороны военного комиссариата подается соответствующая заявка в Минтруд.

Минтруд уже смотрит специальности на территории либо этого субъекта, либо где-то в другом месте. Исходя из количества мест, в рамках призыва идет распределение.

— Сколько длится гражданская служба?

— 18 месяцев. Служба в вооруженных силах длится 12 месяцев.

- Кем работают призывники в период прохождения гражданской службы?

— В Красноярском крае, например, призывники работают:

оленеводами;

почтальонами;

электриками;

соцработниками в домах престарелых.

— А если вдруг призывники все поголовно начнут выбирать альтернативную службу?

— Проводится проверка в соответствии с теми критериями, которые дают право на прохождение альтернативной гражданской службы. Сейчас мы мотивируем на службу в вооруженных силах.

Стоит отметить, что по итогам прохождения службы выдается характеристика, дается право на внеконкурсное поступление в высшее учебное заведение. Кроме того, сейчас уже даже рядовым солдатам повысили должностные оклады.