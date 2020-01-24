Минтруд РФ обновил список профессий, которые могут выбрать призывники, чтобы не служить в армии. Вместо службы в армии можно выбрать любую из 122 предложенных профессий. Так, уже в этом году 3 416 мужчин смогут пройти альтернативную гражданскую службу.
Стоит отметить, что в прошлом году у призывников был более широкий выбор, так как список включал в себя 140 профессий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Госдуме приняли закон о зарплате для солдат-срочников.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".