Вместо службы в армии россияне могут работать малярами или оленеводами

Минтруд РФ обновил список профессий, которые могут выбрать призывники, чтобы не служить в армии. Вместо службы в армии можно выбрать любую из 122 предложенных профессий. Так, уже в этом году 3 416 мужчин смогут пройти альтернативную гражданскую службу.

В список гражданских профессий вошли:

водитель;

маляр;

врач;

педагог;

повар;

слесарь;

таксист;

почтальон;

лаборант;

и даже оленевод.

Стоит отметить, что в прошлом году у призывников был более широкий выбор, так как список включал в себя 140 профессий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Госдуме приняли закон о зарплате для солдат-срочников.