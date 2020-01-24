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Источник Правда.Ру

Вместо службы в армии россияне могут работать малярами или оленеводами

Силовые структуры » Министерство обороны

Минтруд РФ обновил список профессий, которые могут выбрать призывники, чтобы не служить в армии. Вместо службы в армии можно выбрать любую из 122 предложенных профессий. Так, уже в этом году 3 416 мужчин смогут пройти альтернативную гражданскую службу.

В список гражданских профессий вошли:

  • водитель;
  • маляр;
  • врач;
  • педагог;
  • повар;
  • слесарь;
  • таксист;
  • почтальон;
  • лаборант;
  • и даже оленевод.

Стоит отметить, что в прошлом году у призывников был более широкий выбор, так как список включал в себя 140 профессий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Госдуме приняли закон о зарплате для солдат-срочников.

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