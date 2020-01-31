Минобороны обнародовало материалы к юбилею Ялтинской конференции

В преддверии 75-ой годовщины Ялтинской конференции Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте уникальные архивные документы, рассказывающие о подготовке к встрече европейских лидеров в феврале 1945 года.
Среди экспонатов, которые до публикации хранились в секретном архиве ведомства, например:
Помимо военных документов, на сайте есть ранее никогда не публиковавшиеся фотоснимки встреч лидеров стран антигитлеровской коалиции.
Напомним, недавно Минобороны были рассекречены архивные документы — свидетельства освобождения Польши и "фабрики смерти" — концлагеря Освенцим.
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