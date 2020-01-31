Минобороны обнародовало материалы к юбилею Ялтинской конференции

В преддверии 75-ой годовщины Ялтинской конференции Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте уникальные архивные документы, рассказывающие о подготовке к встрече европейских лидеров в феврале 1945 года.

Среди экспонатов, которые до публикации хранились в секретном архиве ведомства, например:

директивы об усилении обороны Ялты;

карты-схемы организации обороны отдельных участков;

командирские карты черноморского побережья;

карты морского дна Азовского и Черного морей с пометками и описаниями оперативной обстановки;

приказ генерала Василия Ермаченкова, командующего ВВС Черноморского флота, о создании специального воинского объединения для защиты южного побережья Крыма во время проведения конференции;

и другие исторические документы.

Помимо военных документов, на сайте есть ранее никогда не публиковавшиеся фотоснимки встреч лидеров стран антигитлеровской коалиции.

Напомним, недавно Минобороны были рассекречены архивные документы — свидетельства освобождения Польши и "фабрики смерти" — концлагеря Освенцим.