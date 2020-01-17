Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы

Уникальные документы, которые еще буквально вчера хранились под знаком "совершенно секретно", сегодня опубликованы на сайте "Варшава в огне".

Министерством обороны России к 75-летию освобождения польской столицы от фашистов рассекречены архивные материалы.

Они — наглядное свидетельство того, как зверствовали фашисты в концлагерях, как героически, не считаясь с потерями (600 тысяч человек тогда погибло) освобождали Польшу войска СССР, как радостно встречали их поляки, во сколько Союзу "обошлась" помощь в послевоенном восстановлении европейской страны.

Напомним, что сегодня, 17 января, в Москве в честь 75-летия освобождения Варшавы пройдет возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата, вечером на Поклонной горе запустят салют.

А вот в самой Польше, похоже, радости от избавления от фашизма сегодня не испытывают и праздничных мероприятий проводить не собираются.