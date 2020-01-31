Спецслужбы провели проверку здания на Светлоярской улице Нижнего Новгорода, которая позволила выявить схрон оружия. Квартира принадлежит местному 46-летнему жителю.
Бойцы спецназа подготовились к штурму квартиры, предполагая, что хозяин может быть хорошо вооружен. Когда бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) прибыли к месту операции, оказалось, что подозреваемый не собирается их пускать, более того, он заявил, что сдаваться также не намерен.
Бойцам СОБРа пришлось штурмовать жилое помещение. В результате подозреваемый задержан.
"Два нижегородских сантехника нашли "непонятный предмет" в подвале, когда проводили работы. Чтобы понять, что же это такое, они кинули его в стену. Оказалось, это граната. Она взорвалась. Сейчас оба сантехника госпитализированы", — написал Telegram-канал Life Shot после сообщений о взрыве в нижегородском жилом доме.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.