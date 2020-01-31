Бойцы﻿ спецназа взяли штурмом квартиру нижегородца со схроном оружия

Спецслужбы провели проверку здания на Светлоярской улице Нижнего Новгорода, которая позволила выявить схрон оружия. Квартира принадлежит местному 46-летнему жителю.

Бойцы спецназа подготовились к штурму квартиры, предполагая, что хозяин может быть хорошо вооружен. Когда бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) прибыли к месту операции, оказалось, что подозреваемый не собирается их пускать, более того, он заявил, что сдаваться также не намерен.

Бойцам СОБРа пришлось штурмовать жилое помещение. В результате подозреваемый задержан.

Трагическая случайность помогла обнаружить незаконный арсенал