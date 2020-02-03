Новейшие ЗРК С-500 поступят в армию в 2020 году

Новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 будет готов к поставкам в войска в 2020 году. Об этом в своей статье на страницах журнала "Радиоэлектронные технологии" сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он напомнил, что главная задача С-500 — предупреждение ударов баллистических ракет средней дальности. Установка способна самостоятельно перехватывать вооружение противника на дальности до 3500 километров, также межконтинентальных баллистических ракет на подлете к цели, в некоторых случае — и на среднем участке траектории.

Испытания ЗРК прошли успешно

Ранее сообщалось, что тестирование С-500 будут проходить в 2020 году. Однако, по словам Криворучко, они уже завершены.

"В войсках ПВО-ПРО в 2019 году прошли испытания новейшего комплекса ПВО С-500 "Прометей" с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — сказал Криворучко.

Кроме того, в Минобороны ранее сообщали, что подготовка специалистов для работы на установке С-500 "Прометей" ведется с 2017 года на базе Военной академии ВКО в Твери.