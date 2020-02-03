Эксперт: авиация НАТО усилила разведку у Калининграда перед учениями

Недавно самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint воздушных сил Великобритании был замечен у границы Калининградской области. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, который поделился им со слушателями радио Sputnik, это связано с предстоящими учениями НАТО в Европе.

"Весной должны начаться самые масштабные учения в Западной Европе с участием войск НАТО, войск США ("Защитник-2020" — ред.), там одновременно будут участвовать до 40 тысяч человек. Поэтому сейчас идут активные полеты разведывательной авиации, которая пытается узнать, мол, насколько Россия реагирует на эту информацию. В принципе полеты осуществляются уже на регулярной основе: то американцы летают, то британцы — постоянно мониторят нашу Калининградскую область, базу ВМФ", — сказал Алексей Леонков.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала мнение генерал-лейтенанта Айтеча Бижева о главных целях учений "Защитник Европы-2020".