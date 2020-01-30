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Цель учений НАТО "Защитник Европы-2020" — прощупать границы России

Силовые структуры » Министерство обороны

В ходе учений "Защитник Европы-2020" военные НАТО будут не только отрабатывать навыки, проверять свои возможности, но и собирать информацию о вооружении России и возможностях систем безопасности на ее границе: о войсках противовоздушной обороны, о береговой охране, высокоточном оружии.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Звезда" генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Цель этих учений — во-первых, освоить театр военных действий, переброску войск и, естественно, пощупать наши границы. Проводя эти учения, они будут проводить разведывательные полеты, будут использоваться все средства радиоэлектронного подавления. Они будут анализировать радиоэлектронную обстановку, потому что, проходя учения, естественно, будут полеты и перелеты нашей авиации", — спрогнозировал действия специалистов НАТО генерал.

Без присмотра не останутся

Эксперт также подчеркнул, что Россия в обязательном порядке будет отслеживать все действия военных на учениях, которые пройдут на территории 10 стран Европы, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и приглашенной Грузии.

"Мы будем наблюдать за ними, будем включать радиолокационные станции, которые работают на разных частотах", — сказал Бижев.

В ходе маневров США планируют перебросить в Европу 20 тысяч своих солдат и офицеров, что станет крупнейшей передислокацией войск из США в Европу для тренировочных целей за последние 25 лет.

Активная фаза учений "Защитник Европы-2020" пройдет в мае этого года.

Темы нато учения айтеч бижев защитник европы-2020
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