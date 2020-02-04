Полиция Санкт-Петербурга обнаружила тела четырех человек с укусами. Сейчас правоохранители выясняют детали их смерти. Их нашли в историческом районе Коломяги на территории заброшенной военной части.
"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого была обнаружена канистра с остатками неустановленной спиртосодержащей жидкости. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления причин смерти. Выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - сказано в сообщении сотрудников полиции.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.