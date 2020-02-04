В Санкт-Петербурге обнаружили тела четырех человек с укусами

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила тела четырех человек с укусами. Сейчас правоохранители выясняют детали их смерти. Их нашли в историческом районе Коломяги на территории заброшенной военной части.