Нидерланды поставят F-16 Украине до конца 2024 года

Нидерланды заявили о передаче Украине истребителей F-16 до конца текущего года

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Бельгия планирует поставить свои истребители F-16 в Украину к концу 2024 года, об этом сообщила глава ведомства обороны королевства Людивин Дедондер.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

По ее словам, Нидерланды приняли решение отправить истребители F-16 в Украину как можно скорее, чтобы укрепить ее обороноспособность. Она так же подчеркнула, что страна предпринимает все необходимые шаги, чтобы это произошло к концу 2024 года. Об этом она заявила на пресс-конференции в столице Европы после заседания кабинета министров.

Она отметила, что окончательные сроки поставок будут зависеть от поставок запчастей, а также от новой авиатехники, заказанной в Соединенных Штатах. При этом страна будет руководствоваться заботой о своей собственной безопасности, пояснила министр. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо ранее заявил, что Бельгия стремится ускорить процесс подготовки украинских летчиков и техников для работы с истребителями F-16 с целью обеспечить Украине необходимое средство для воздушной защиты.

Критики такого решения опасаются, что поставки самолетов приведут к снижению боеспособности бельгийских ВВС. По данным СМИ, в настоящее время в распоряжении Бельгии находится всего 24 исправных F-16, которые задействованы в патрулировании не только воздушного пространства страны, но и других государств-членов НАТО.

Министр обороны ранее заявляла, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это будет произведено после 2025 года и зависит от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США. Ранее Россия направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обеспечение Украины оружием со стороны Запада негативно сказывается на переговорах между Россией и Украиной и окажется вредным. Лавров также заявил, что США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте на Украине, включая не только поставки оружия, но и подготовку кадров на территории Западной Европы.