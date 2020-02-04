Минобороны продлило заказ на строительство катеров «Грачонок»

Министерство обороны РФ продлило контракт с Зеленодольским заводом имени Горького на строительство катеров "Грачонок". Новый государственный контакт предполагает выпуск трех малых кораблей. Службу в составе Каспийской флотилии, а также на Черном море и в Балтике несут уже десять катеров.

Против диверсий и для боевых водолазов

Катер "Грачонок" создан для ведения антидиверсионной деятельности. Его оснащение позволяет бороться с подводными силами противника, обезвреживать диверсионные средства, поддерживать боевых пловцов. Несмотря на довольно малые размеры — длину 30 метров, ширину 7,3 метра — "Грачонок может находиться в походе до пяти суток абсолютно автономно с экипажем из восьми человек.

Вооружение "Грачонка" позволяет успешно защищать себя, а также противодействовать нарушителям водных границ России. Это пулеметная установка МТПУ, гранатомет ДП-64, четыре ПЗРК типа "Игла".