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В Китае рассказали о преимуществах истребителя J-20 КНР над F-35 США

Силовые структуры

Обозреватели китайского специализированного журнала Sohu считают, что одна из главных проблем американского истребителя F-35 связана с использованием автоматической 4-ствольной авиационной пушки. Она при стрельбе дает сильную вибрацию, негативно сказывающуюся на отображение данных мониторов.

"Авиационная пушка на истребителе пятого поколения — "эхо из прошлого", — считают авторы анализа.

Как китайский истребитель получит превосходство

Китайский истребитель J-20 является единственным в мире военным самолетом, принятым на вооружение без авиационной пушки. Несмотря на это, у китайской техники есть шанс получить серьезное преимущество над F-35. Для этого нужно установить на планер лазерное оружие.

"Пока лазерной авиационной пушки нет ни у одного истребителя. И если J-20 её получит, а этого можно ожидать уже в скором времени, то можно говорить о его существенном превосходстве", — говорится в статье.

Китайские эксперты, комментируя это предположение, соглашаются, что лазерная авиапушка в случае "встречи" J-20 и F-35 на небольшой дистанции даст китайскому истребителю неоспоримое преимущество в воздушном бою.

Темы j-20 f-35 сша китай лазерное оружие
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