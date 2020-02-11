"Хуже быть не может": такую характеристику четырем кораблям прибрежной зоны дал обозреватель журнала The Drive Тайлер Роговей.
Решение руководства ВМС США "сдать в утиль" четыре корабля прибрежной зоны является четким доказательством тому, "насколько плохи эти суда". Об этом говорится в публикации Тайлера Роговея, эксперта журнала The Drive.
По его оценке, концепция LCS (Littoral Combat Ship, прибрежный боевой корабль) не состоялась:
Обозреватель затруднился сказать, что будет с кораблями LCS. Но выразил надежду на то, что руководство флота США догадается продать корабли союзникам по НАТО. Впрочем, есть еще один вариант — передать надводные лодки береговой охране.
Но, считает эксперт, скорее всего, корабли попросту погибнут за невостребованностью.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия увеличивает в войсках количество высокоточного оружия.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.