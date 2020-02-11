Куча проблем и ноль пользы: ВМС США избавятся от флота прибрежной зоны

"Хуже быть не может": такую характеристику четырем кораблям прибрежной зоны дал обозреватель журнала The Drive Тайлер Роговей.

Решение руководства ВМС США "сдать в утиль" четыре корабля прибрежной зоны является четким доказательством тому, "насколько плохи эти суда". Об этом говорится в публикации Тайлера Роговея, эксперта журнала The Drive.

По его оценке, концепция LCS (Littoral Combat Ship, прибрежный боевой корабль) не состоялась:

самое "старое" судно введено в эксплуатацию 12 лет назад;

самый молодой корабль служит на флоте шесть лет;

учебная и испытательная миссии сомнительны с самого начала.

Не пропадать же добру

Обозреватель затруднился сказать, что будет с кораблями LCS. Но выразил надежду на то, что руководство флота США догадается продать корабли союзникам по НАТО. Впрочем, есть еще один вариант — передать надводные лодки береговой охране.

Но, считает эксперт, скорее всего, корабли попросту погибнут за невостребованностью.

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