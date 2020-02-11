Шойгу сообщил об увеличении высокоточных ракет в Армии РФ

Оснащение Армии России высокоточными ракетами за семь лет — начиная с 2012 года — увеличено в 30 раз. Количество их носителей — более чем в 12 раз. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Стремительное развитие военной науки и оборонных технологий, появление новых вооружений влияют на формы применения войск. Содействовать их успешному освоению органами военного управления и призван нынешний сбор руководящего состава, программа которого охватывает широкий круг вопросов, касающихся теории и практики оперативного искусства", — заявил глава оборонного ведомства.

Перевооружение ведется "семимильными шагами"

"Время подготовки полетных заданий сокращено с полутора месяцев до трех часов", — отметил отличное выполнение задач министерства Шойгу.

Только за 2019 год Вооруженные силы РФ пополнились порядка 6,5 тыс. единицами нового и модернизированного вооружения. Шойгу заверил, что до конца 2020 года будут полностью выполнены требования майского указа президента, в соответствии с которым доля современного вооружения в войсках должна составить более 70 процентов.

Кадры и модернизация решают все

Министр обороны РФ подчеркнул, что личный состав Минобороны осваивает новую технику.

"Личный состав в процессе боевой учебы активно осваивает роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, применение которых в разы повышает боеспособность войск. В то же время совершенствуются системы управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы и внедряются новейшие технологии в области сбора, передачи и обработки информации", — отметил руководитель военного ведомства.

Как отметил глава оборонного ведомства, это важно с учетом совершенствования технологий, подразумевающих совершенно новые способы ведения войны.