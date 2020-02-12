Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет для МиГ-31

Россия остается на передовой разработок гиперзвукового оружия, а также средств защиты от такого вида вооружений. Стало известно, что перехватчик МиГ-31 получит сверхдальнобойную ракету воздушного базирования.

Несколько целей одним махом

Новая ракета будет оснащена разделяющейся боевой частью. Ее основной задачей станет перехват высокоскоростных и маневрирующих целей.

Система будет ликвидировать гиперзвуковые объекты на большой дальности. Это даст преимущество МиГу, который сможет перехватывать гиперзвуковую ракету еще до того, как ее выпустит носитель. На это главное преимущество указал в интервью "Известиям" военный эксперт Дмитрий Корнев.

"У обычной зенитной ракеты одна боевая часть. Вероятность промаха по гиперзвуковой маневрирующей цели весьма высока. Но если один боеприпас несет несколько самонаводящихся снарядов, шансы поразить высокоскоростной объект значительно возрастают", — сказал специалист.

Эксперты, знакомые с новыми планами Минобороны, отмечают, что эта работа очень актуальна на фоне заявлений США о том, что в текущем году Пентагон планирует испытать четыре гиперзвуковые ракеты.