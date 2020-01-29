Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что до конца года США проведут испытания четырех гиперзвуковых ракет. По его словам, финансирование проекта по созданию нового оружия увеличены вдвое.
"Министерство почти в два раза увеличило инвестиции — почти на $5 млрд больше на финансовый 2020 год только на гиперзвуковое оружие в ближайшие пять лет. Наш бюджет-2021 будет еще значительнее", — сказал Эспер.
Он также указал на то, что в текущем году будут ускорены летные испытания, а также апробации других разработок в рамках создания гиперзвукового вооружения.
"Пентагон планирует "очень агрессивное" расширение своих усилий по созданию гиперзвукового оружия в этом году, по крайней мере, с четырьмя первоначальными летными испытаниями прототипов глиссадных ракет, способных летать в пять раз быстрее звука и маневрировать в пути", — пишет агентство.
Ранее в США признали свое отставание в этом направлении. Так, генерал Джон Хайтен, который возглавляет комитет начальников штабов ВС США, указал на то, что его страна пока не может продвинуться в вопросе разработки перспективного оружия.
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