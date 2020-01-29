Пентагон заявил об испытаниях четырех гиперзвуковых ракет до конца года

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что до конца года США проведут испытания четырех гиперзвуковых ракет. По его словам, финансирование проекта по созданию нового оружия увеличены вдвое.

"Министерство почти в два раза увеличило инвестиции — почти на $5 млрд больше на финансовый 2020 год только на гиперзвуковое оружие в ближайшие пять лет. Наш бюджет-2021 будет еще значительнее", — сказал Эспер.

Он также указал на то, что в текущем году будут ускорены летные испытания, а также апробации других разработок в рамках создания гиперзвукового вооружения.

Агентство Bloomberg в публикации на эту тему обобщило высказывания военных.

"Пентагон планирует "очень агрессивное" расширение своих усилий по созданию гиперзвукового оружия в этом году, по крайней мере, с четырьмя первоначальными летными испытаниями прототипов глиссадных ракет, способных летать в пять раз быстрее звука и маневрировать в пути", — пишет агентство.

Ранее в США признали свое отставание в этом направлении. Так, генерал Джон Хайтен, который возглавляет комитет начальников штабов ВС США, указал на то, что его страна пока не может продвинуться в вопросе разработки перспективного оружия.