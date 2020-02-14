Специалисты корпорации "Тактическое ракетное вооружение" столкнулись с "определенными сложностями" при оснащении новейшего истребителя Су-57 оружием.
Об этом сообщил журналистам глава предприятия Борис Обносов.
"С изделиями, которые размещаются на внешней подвеске, особых проблем у нас не возникало. Но чтобы разместить ракету внутри фюзеляжа, требуются меньшие габариты, складывающиеся крылья и рули. Есть и определенные сложности при пуске из замкнутого пространства, так как возникают дополнительные нагрузки на самолет", — сказал руководитель "Тактического ракетного вооружения".
Ранее "Правда.Ру" передавала сообщение корпорации "Сухой", в котором было заявлено, что этот перспективный самолет вывел авиастроение на совершенно новый уровень.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.