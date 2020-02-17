МРК "Одинцово" получил "Калибры" и приступил к швартовным испытаниям

Новый малый ракетный корабль (МРК) "Одинцово" получил ракеты "Калибр". В Минобороны сообщили, что морская военная техника приступила к швартовным испытаниям.

"Во время испытаний будет проверена работа ряда систем жизнеобеспечения, радионавигационных систем, работа главной энергетической установки и систем связи", — сообщили в военном ведомстве.

По завершению этого этапа тестирования МРК направят на испытание систем корабля в заводских условиях.

Работа в ближней морской зоне

МРК "Одинцово" — это третий корабль серии 22800. В составе военно-морского флота находятся еще два: "Мытищи" и "Советск".

Создавались эти морские машины для ведения боя в ближней морской зоне, а в мирное время они помогают решать задачи спецслужб.