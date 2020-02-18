США оставили мечту о баллистической ракете средней дальности

Проект по созданию ракеты средней дальности стоимостью 90 миллионов долларов не значится в бюджете Минобороны США на 2021 год. Ранее в США анонсировали разработку и постройку ракеты нового типа в течение четырех лет.

Эксперты сомневаются в существовании нового оружия

Проект ракеты MIRM "покрыт тайной и мраком". Военные специалисты скептически относятся к идее его существования. О разработке такого вооружения в США заявили после выхода из договора РСМД, однако озвучили только сумму, которую готовы на него потратить.

"Возможно, это была не баллистическая ракета, а не слишком удачная пиар-кампания?", — задаются вопросом эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил опасения относительно новых российских ракет. Кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин в эфире радио Sputnik поставил заявление генсека альянса в ряд методов, которые использовались в годы холодной войны.

"Это политический демарш, не стоит придавать этому серьезного значения. Я думаю, что это все из области "информационного шума" и политической демагогии", — считает Владимир Карякин.

Судя по всему, такие заявления США и НАТО звучат из-за невозможности произвести аналоги современного российского оружия.