"Политический демарш": эксперт о заявлении Столтенберга о ракетах РФ

Военный политолог, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин в эфире радио Sputnik поставил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в ряд методов, которые использовались в годы холодной войны.

"Мы очень обеспокоены по поводу новых российских ракетных систем, не только потому, что новые российские ракеты SSC-8 нарушают ДРСМД, и это привело к гибели ДРСМД в прошлом году. Мы ответим, но мы не будем зеркально реагировать на то, что делает Россия. У нас нет намерения развертывать новые ракеты наземного базирования в Европе", — заявил Столтенберг.

Российский политолог считает, что это демагогия

"Это политический демарш, не стоит придавать этому серьезного значения. Я думаю, что это все из области "информационного шума" и политической демагогии", — считает Владимир Карякин.

Было бы гораздо конструктивнее, если бы НАТО позитивно воспринял предложения Москвы по этому поводу. Такое поведение стало бы лучшим доказательством отсутствия агрессии в действиях США.