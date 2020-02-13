Военный политолог, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин в эфире радио Sputnik поставил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в ряд методов, которые использовались в годы холодной войны.
"Мы очень обеспокоены по поводу новых российских ракетных систем, не только потому, что новые российские ракеты SSC-8 нарушают ДРСМД, и это привело к гибели ДРСМД в прошлом году. Мы ответим, но мы не будем зеркально реагировать на то, что делает Россия. У нас нет намерения развертывать новые ракеты наземного базирования в Европе", — заявил Столтенберг.
"Это политический демарш, не стоит придавать этому серьезного значения. Я думаю, что это все из области "информационного шума" и политической демагогии", — считает Владимир Карякин.
Было бы гораздо конструктивнее, если бы НАТО позитивно воспринял предложения Москвы по этому поводу. Такое поведение стало бы лучшим доказательством отсутствия агрессии в действиях США.
"Лучше было бы договориться, сесть за стол переговоров и начать изучать вопрос сокращения в Европе вооружений, в частности — НАТО и России. Вот к чему нужно стремиться — к сотрудничеству, а не делать заявления о том, что они, дескать, дадут какой-то ответ. Это все методы холодной войны, а сейчас пора бы уже подумать о взаимодействии ради сокращения вооружений в Европе", — уверен эксперт.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.