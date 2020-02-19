Китай опроверг утверждение, что США могут разгромить РФ за неделю

"Нас вводили в заблуждение". С этой фразы начинается публикация в китайском издании Sina, посвященной противостоянию России и Соединенных Штатов в возможной войне.

Автор статьи напоминает, что ранее СМИ растиражировали информацию о том, что США обладают возможностями, превосходящими российскую военную мощь. Это якобы позволит Вашингтону уничтожить Москву за семь дней.

"Некоторые американские военные эксперты заявляют во всеуслышание, что если между США и Россией начнется война, то для того, чтобы уничтожить российскую армию, потребуется всего лишь семь дней. Эти заявления привлекли большое внимание интересующихся военным делом. Неужто американские военные смогут захватить всю Россию всего за семь дней? Российская армия не продержится больше семи дней? Реальная ситуация пугает", — пишет автор статьи.

Опасность заключается, по его мнению, в том, что Россия обладает мощным ядерным арсеналом. Если она начнет его применять, то от США не останется и следа, продолжает эксперт.

Наследие СССР

Россия как правопреемница Советского Союза получила большое количество ядерного оружия, и сегодня является обладательницей самого большого атомного арсенала и современного вооружения:

ядерных боеголовок;

межконтинентальных ракет;

боевых самолетов;

военных кораблей.

Кроме того, Россия — это страна с большой стратегической глубиной.

"Будучи самой большой страной в мире, Россия занимает площадь в 17 миллионов квадратных километров. Это почти в два раза больше, чем территория Соединенных Штатов.Протяженность страны с севера на юг составляет 4000 км, а с юга на запад — 9000 км. Даже без учета военной мощи России Соединенным Штатам будет очень трудно оккупировать такую огромную территорию за короткое время", — констатировал китайский обозреватель.

Как видно, России не страшны никакие провокации и угрозы со стороны США.