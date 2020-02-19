Минобороны РФ закажет необычные Су-34

Министерство обороны РФ планирует в текущем году заказать у компании "Сухой" новые Су-34 с необычной "начинкой". Об этом рассказал источник в кругах, близких

Как стало известно, это будут машины с новейшим радиоэлектронным оборудованием.

"Речь идет о нескольких десятках самолетов, чьи боевые возможности расширены за счет аппаратуры, созданной в рамках опытно-конструкторской работы "Сыч". Завершенная в 2019 году ОКР предполагает установку на самолет подвесных контейнеров радиоэлектронной разведки с существенным расширением средств поражения, которые сможет применять Су-34.", — уточнил источник.

Младший блат системы Ту-214Р

Специалисты склонны говорить о том, что "Сыч" — подвесная система радиолокации — компактный вариант оборудования, установленного на разведчике Ту-214Р. Отмечается, что сокращение размеров и веса не повлияло негативно на свойства аппаратуры. С новыми системами Су-34 сможет вести разведку, а также оставаться ударным самолетом.