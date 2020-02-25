Как они делают это в юбке: депутат о работе женщин-полицейских

Глава городской думы Екатеринбурга Игорь Володин дал оценку способности женщин-полицейских догонять преступников. По его мнению, это очень сложно.

Речь об этом зашла на очередном заседании, где обсуждался вопрос обеспечения жильем сотрудников полиции. Володин высказал мнение, что мужчины теряют интерес к работе в полиции из-за того, что профессии стало очень много женщин

"Заедьте в юридический институт — там 50 процентов, я извиняюсь, конечно, женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке", — высказался депутат.

Он рассказал о своем опыте оперуполномоченного уголовного розыска, и похвастался тем, что за отличную службу ему дважды давали жилье. Володин также выразил мнение о том, что в прежние годы мужчины-полицейские крепче держались за эту работу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полицейские города Королева Московской области сделали подарок девочке, мечтающей работать в полиции.