В Пентагоне признали подрыв военного преимущества США

США потеряли военное преимущество на мировой арене. А между тем Россия и Китай усилили свои возможности. Это заявление, по мнению российского эксперта Станислава Бышока, которое он высказал в эфире радио Sputnik, является попыткой выпросить у государства деньги для Пентагона.

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли высказался в том смысле, что армия США по-прежнему готова сдерживать возможные урозы, но конкурентное преимущество подорвано.

"Милая" борьба за бюджет

Станислав Бышок с иронией предположил, что у военных чиновников США существует должностная обязанность просить деньги на перевооружение, ссылаясь на растущую мощь России и Китая.

"Это борьба за бюджет. Кроме того, есть и некое ощущение изменения паритета. США были сильнее по общим военным показателям России и Китая, допустим, в пять раз, и тут вдруг посчитали, и оказалось, что стали сильнее всего лишь в четыре раза. И это заставляет думать, что все пропало… Не то, что Россия и Китай перегнали, а то, что они стали более сильными. Плюс возможность спекуляции — никто же всерьез не рассматривает вариант военного столкновения РФ и США, поэтому это все — гипотетические конструкции, игры слов", — считает Станислав Бышок.

Ранее "Правда.Ру" передавала мнение военного историка Сергея Ченныка о том, что военное "могущество" Украины можно смело умножать на ноль.