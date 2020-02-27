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Военный эксперт: "могущество" ВМС Украины умножается на ноль

Силовые структуры » Министерство обороны

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко посетовал на растущую мощь российского флота в Черноморском регионе за счет перевооружения.

"Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав (Черноморского флота, — ред.). Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент — комплексы "Бастион" и "Бал", — то он составляет примерно 120 ракет", — сказал Воронченко.

По мнению военного историка, главреда издания "Military Крым" Сергея Ченныка, слова адмирала обнажают проблемы флота Украины, который никогда не отличался повышенной боеспособностью.

"Этими словами главком ВМС Украины подтверждает, что отныне все "могущество" украинского флота множится на ноль. Я думаю, отныне мечты Киева о том, что они смогут хотя бы минимально противодействовать Черноморскому флоту, превращаются в банальные фантазии. Украина еще раз подтвердила, что она не является региональной державой, что сам путь развития ВС Украины — это путь, ведущий в никуда. Военная промышленность Украины находится в тупике, доктрина развития ее вооруженных сил не определена. Поэтому в течение ближайших лет чего-либо интересного с ВМФ Украины мы наблюдать не сможем", — отметил Ченнык в эфире радио Sputnik.

Темы вмс украины сергей ченнык
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