Запущенная с фрегата "Адмирал Горшков" ракета "Циркон" безупречно уничтожила наземный объект "противника", расположенный на дальности 500 километров.
Этим фактом восхитился обозреватель издания Military Watch. Он отметил, что "Циркон" — действенные и эргономичные ракеты.
"В будущем помимо фрегатов и подлодок "Цирконом" вооружат линейные крейсеры проекта 1144 "Орлан" после их модернизации. Он заменит старые и более тяжелые П-700 "Гранит". Что касается фрегата "Адмирал Горшков", то он сейчас единственный в своем классе находится на вооружении ВМФ России. Ракеты "Циркон" существенно увеличат его мощь", — констатировал автор статьи.
Автор статьи перечислил, на что способны "Цирконы"
"По своим возможностям "Циркон" намного превосходит ракеты других держав. Его ближайший конкурент сегодня — китайский YJ-18. Но он ограничен скоростью 3 Маха и дальностью 550 километров. А западная устаревшая дозвуковая ракета Harpoon уступает "Циркону" в дальности в три раза", — сравнил обозреватель оружие ведущих военных держав.
Он резюмирует: новое вооружение даст военным кораблям России революционное преимущество в ближайшей перспективе.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».