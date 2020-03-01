Турецкая армия сбила два сирийских самолета в Идлибе

Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии. Сообщается, что пилоты успели катапультироваться и не пострадали.

Напомним, ранее сирийские правительственные войска Башара Асада сбили турецкий беспилотник. После этого в воздушном пространстве Идлиба был введен запрет на полеты.