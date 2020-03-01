Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии. Сообщается, что пилоты успели катапультироваться и не пострадали.
Напомним, ранее сирийские правительственные войска Башара Асада сбили турецкий беспилотник. После этого в воздушном пространстве Идлиба был введен запрет на полеты.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.