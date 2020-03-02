Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны Советского Союза Владимир Михайлович Шуралев погиб в автомобильной аварии, произошедшей рядом с его домом.

О трагической гибели генерала армии сообщили в аппарате Клуба военачальников России.

"Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем. Скончался 2 марта", — информирует организация.

По информации прессы и интернет-СМИ, на Шуралева наехал фургон марки "Форд Транзит". Генерал армии с тяжелыми травмами был отправлен в больницу, где скончался. ДТП произошло первого марта.

Не дожил до юбилея

Владимир Шуралев через месяц отметил бы 85-летие, если бы не трагический случай. Он родился 3 апреля 1935 года. С 1990 до 1991 года — руководил войсками в должности замминистра обороны Советского Союза.

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