Скончался министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов

Дмитрий Язов скончался в Москве на 96-м году жизни после долгой и тяжелой болезни.

Дмитрий Язов выполнял свои обязанности командующего войсками с мая 1987 по август 1991 года. Он не просто военный — он фронтовик.

Место похорон

"Предположительно, последнего маршала СССР похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 28 февраля", — сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Для организации похорон Министерство обороны создаст специальную комиссию, которой будет руководить глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Большие заслуги перед Родиной

Незадолго до смерти Язов получил из рук Шойгу одну из самых главных наград РФ — орден "За заслуги перед отечеством"

"Дмитрий Язов получил государственную награду за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Медаль была вручена ему как участнику Великой Отечественной войны, в которой он начал воевать с 1942 года в 17-летнем возрасте", — говорится на сайте Минобороны РФ.

Вручая орден Язову, Шойгу сказал: