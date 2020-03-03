В США посетовали на серьезное отставание от России в гиперзвуке

Американские военные, обсуждая развитие сферы гиперзвукового оружия заявили, что Пентагон работает над созданием такого вооружения — воздушного базирования.

В то же время военные чиновники США признают, что серьезно отстают от России в этом направлении. В частности, в этом признались руководители инжнерного направления Минобороны США Марк Льюис и Майкл Уайт.

"Раньше мы были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Русские и китайцы такое решение приняли еще несколько лет назад", — пояснил Майкл Уайт.

Уайт настаивает на том, что Соединенные Штаты не должны мириться с этим, ведь Россия и Китай якобы стремятся отобрать у США статус лидере в небе, на суше, в море и космосе.

"Русские начали работать над гиперзвуковыми технологиями одновременно с нами, и они использовали накопленный опыт. Они использовали разработки, относящиеся к периоду "холодной войны". Китай занялся этими проблемами позднее, но они вложили очень крупные средства в разработки", — указал Марк Льюис.

Поэтому США сконцентрировались на создании гиперзвука.