Военный эксперт об учениях НАТО "Defender-2020": "Накаляют обстановку"

Министр иностранных ел России Сергей Лавров, комментируя стартовавшие учения НАТО в "Защитник Европы-2020", указал на то, что Вашингтон и его партнеры в Старом свете не намерены принимать совместные с Россией усилия по сглаживанию острых углов.

"В планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами меры по деэскалации. К сожалению, это подтверждается и практическими действиями Североатлантического альянса, в первую очередь, Соединенных Штатов, которые начинают проводить крупнейшие за многие десятилетия учения, называемые "Defender (Europe)-2020", — сказал министр внешнеполитического ведомства.

Поддерживать напряженность в мире — часть государственной стратегии США

Действительно, все говорит о том, что США как глава НАТО, и их партнеры по оборонному блоку не готовы к конструктивному диалогу с оппонентами, считает военный эксперт Владимир Щербаков.

"США включили в список своих соперников великие державы — Россию и Китай. Соответственно, Соединенным Штатам надо готовить свои войска к противостоянию с такими соперниками: они проводят учения "Defender-2020", причем не только в Европе. Часть этих учений проводится в Тихоокеанском регионе, там переброска войск идет с территории США в "подбрюшье" Китая. Американское руководство, генералы хотят посмотреть, могут ли они в кратчайшие сроки осуществить переброску крупного соединения морем и по воздуху в Европу и к Китаю. Наш МИД говорит совершенно правильно. Но дело в том, что американцы и не собираются снижать напряженные отношения, это прописано в их стратегии, и это только накаляет обстановку, раскручивает маховик противостояния", — сказал аналитик.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что американские военные начали учения в Европе с дебоша в немецком баре.